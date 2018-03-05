أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير محمد بن عبدالعزيز بن عياف

واس(صدى):

أدّى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة عقب صلاة العصر اليوم ، صلاة الميت على صاحب السمو الأمير محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن – رحمه الله – وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

وأم المصلين سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ .

وأدى الصلاة مع سموهما صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني وأبناء الفقيد والاشقاء أصحاب السمو الأمراء ( عبدالعزيز ، وعبدالرحمن ، وخالد ، وعبدالله ) .

كما أدى الصلاة مع سموهما معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري ومعالي المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض الأستاذ سحمي بن شويمي بن فويز وعدد من أصحاب السمو الأمراء وأصحاب المعالي وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وجمع من المواطنين .

