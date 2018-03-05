” ممشى الطبيعة ” بين الاستجمام والرومانسية بجزر المالديف

نورة الشهري (صدى):

جزر المالديف من بين المعالم السياحية التي أخذت الكثير من الإهتمام الفترة الأخيرة, والتي حظيت على إعجاب الكثيرين, لما تحتويه من مناظر طبيعية خلابة وخاصة ” ممشى الطبيعة ” .

ويظهر بالصورة السابقة (ممشى الطبيعة )، وكما تشاهد في الصورة يحد الممشى من الجهتين مياه البحر.

يذكر أن جزر المالديف تقع في المحيط الهندي ويتميز بطبيعة خلاّبة ساحرة, وتحظى هذه الجنة الطبيعية المتفردة بالمنتجعات السياحية الفاخرة، التي تتيح للسياح الفرصة للاستجمام والاسترخاء في أحضان الطبيعة, وفي ظل أجواء رومانسية تنطق بالفخامة والرقي.