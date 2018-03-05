الوثائق المطلوبة عند الاعتراض على النتائج الأهلية لحساب المواطن

علي القحطاني(صدى):

أعلن حساب المواطن، اليوم الإثنين الوثائق المطلوبة من الفرد المستقل عند اعتراضه على نتيجة الأهلية في حساب المواطن.

وأضافت البرنامج على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، من خلال إنفوجرافيك يوضح الخطوات التي يجب على الفرد المستقل القيام بها والتي تتمثل فيما يلي:

الدخول على الصفحة الرئيسية للبرنامج عبر الإنترنت على هذا الرابط من هنا .

الانتقال إلى قائمة دراسة الأهلية.

استعراض أسباب عدم الأهلية.

ثم اختيار السبب المحدد ضمن القائمة المنسدلة.

إرفاق المستندات المطلوبة.

ولفت حساب المواطن في وقت سابق إلى أنه حال تم قبول الاعتراض فسيتم صرف الدعم المستحق بأثر رجعي وسيتم إعادة دراسة الأهلية من جديد وستعلن نتيجة الأهلية في دورة الدفع القادمة.