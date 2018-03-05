” التميمي ” تمثل المملكة أمام 193 دولة في برنامج سفير الشباب

علي القحطاني (صدى):

تمكنت الطالبة لين بنت نايف التميمي، من تمثيل الوطن، مؤخرًا، كمندوب للمملكة، في برنامج سفير الشباب، الذي تديره الأمم المتحدة، حيث شاركت في إبراز صوت الشباب السعودي نحو تحقيق التطلعات والآمال.

ويذكر أن ” لين ” طالبة بجامعة الفيصل، في كلية إدارة الأعمال، تخرجت من مدارس المملكة بالرياض سنة ٢٠١٥، والآن بالسنة الثالثة في الجامعة.

وقالت لين : بدأ الموضوع بانضمامي لنادي نموذج الأمم المتحدة في جامعة الفيصل، والذي أسسه الزميل سلمان بن أحمد السديري، خريج من الجامعة، وهو أول نادٍ من نوعه بالرياض، ومنه بدأت في المشاركة في مؤتمرات نموذج الأمم المتحدة، وبدأ شغفي يكبر أكثر بالعمل في هذا النادي؛ لأنه يدعم أحلام الطفولة، وبأن أكون من أوائل سفيرات السعودية، وهذا الحلم كان يكبر بسبب دعم والدي ووالدتي.

وأضافت : كوني فتاة سعودية، وهناك الكثير من الصور المغلوطة عن حياة المرأة السعودية، بدأت في تغييرها من خلال تمثيلي بلدي السعودية في محفل يضم 193 دولة، وكان من بينهم ممثل دولة إيران، الذي بادر بسؤالي كيف وصلت إلى هنا، وأنتن حقوقكن مسلوبة؟؟! فكان ردي عليه أنا أمامك أرسلتني بلادي وقدمت لي كل الدعم فهل ستصدق عينيك أم ما يُقال في إعلامكم المغلوط؟.