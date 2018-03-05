محافظ بيشة يؤدي صلاة الميت على الشهيد ” الشهراني “

أبها(صدى):

أدى محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة، وعدد من منسوبي القوات المسلحة والجهات الحكومية بالمحافظة وجموع المصلين، بعد صلاة ظهر اليوم الاثنين بجامع إمام الدعوة، صلاة الميت على شهيد الوطن العريف محمد خازم القحوم الشهراني، الذي استشهد بالحد الجنوبي بمنطقة جازان وهو يدافع عن دينه ووطنه.

ونقل محافظ بيشة تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتعازي أمير منطقة عسير فيصل بن خالد والأمير تركي بن طلال نائب أمير منطقة عسير، لذوي شهيد الواجب.

من جانبهم, عبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه, مجددين العهد الولاء والسمع والطاعة للقيادة الرشيدة.

يذكر أن الشهيد محمد يعمل برتبة عريف في القوات البرية ويبلغ من العمر 42 عاماً وهو متزوج وله ثلاثة أولاد وبنتان، ومشهود له بين أهله وزملائه بالخير والصلاح.