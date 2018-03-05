ضاحي خلفان يكشف كذب إعلام الجزيرة

أبوظبي(صدى):

قال ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس شرطة دبي السابق، إن الشيخ حمد بن خليفة، أقسم بالله العظيم ثلاث مرات أمام والده بالطاعة لأوامره…ونكث القسم ” .

وأضاف ” تميم ” ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، متسائلاً ” هل تنتظرون شئيا أكثر من هذا حتى تدركوا عمق أزمة قطر…إنها تكمن في الوفاء بالعهد ” .

وأشار نائب رئيس شرطة دبي السابق، في سلسلة تغريدات له: ” الإنقلاب على من كان… يا حمد ؟ هل انقلاب أب…..والمنقلب ولد !! ” ، متابعًا: ” قالوا البارحة أنهم يذيعون سر انقلاب الوالد على ابنه العاق…والله ما كنا نتمنى إثارة الموضوع لكن إعلام الجزيرة غبي ” .