بالصور.. الكشف عن ” بي إم دبليو M4 Coupe ” بلون أخضر مميز في أبوظبي

أبوظبي(صدى):

في عصر تسيطر فيه السيارات الفائقة بقوة تفوق 700 حصان والخارقة بقو تفوق 1500 حصان تتواجد سيارات BMW M3 وM4 بقوة وتحصل على الكثير من الاعجاب. والسيارة المميزة التي نتحدث عنها هي M4 Coupe بلون أخضر سيجنال والتي عرضت في شركة BMW أبوظبي موتروز .

وجاءت السيارة بباقة اختيارية من تجهيزات M Performance من ألياف الكربون بنظام عادم Akrapovic ومكابح صفراء اللون. وفي المقصورة, توجد لمسات من ألياف الكربون وتطعيمات ألكانتارا على عجلة القيادة وذراع نقل الحركة مع تطريز أخضر اللون على المقاعد وألواح الأبواب ومساند الذراع والجزء العلوي والسفلي من لوحة القيادة.

ورغم التعديلات في الشكل الخارجي, فالمحرك يتبقى في صورة قياسية بقوة 426 حصان مع عزم دوران 550 نيوتن متر مع امكانية التسارع من الثبات الي 100 كم ساعة في 4.1 ثانية ، وبالتالي ستكون السيارة منافس قوي لأودي RS5 كوبيه ومرسيدس AMG C63 Coupe.

