خلطات طبيعية رائجة تضر ببشرتك.. احذريها

متابعات(صدى):

لا شكّ بأن الخلطات الطّبيعية تغني المرأة في معظم الأحيان عن شراء أهم الكريمات وأثمنها، ففي بعض الأوقات تمنحها نتائج أكثر من رائعة وأحياناً إن لم تفدها لن تضرّها.

لكن في المقابل، وبالرّغم من رواج بعض الخلطات على مواقع التواصل الإجتماعي هل تعلمين أنها في الواقع قد تعرّض بعض أنواع البشرة لاسيما الحساسة منها للخطر؟

الخلطات التي تحتوي بياض البيض

صحيح أن بياض البيض يُصغّر مسامات الوجه الكبيرة ويشدّ الجلد، كما أنه يحّد من زيوت البشرة الدهنية ويُقلل انتفاخ منطقة العينين، إلا أنه في المقابل قد يحتوي بكتيريا “السلمونيلا” التي تعيش في البياض النيء، والتي بإمكانها أن تتغلغل الى أعماق البشرة وتسبب لها الحساسية والإلتهاب. لذلك، من الأفضل التأكد من مصدرها قبل استعمالها.

الخلطات التي تحتوي العسل

يعتبر العسل من أهم المكونات الطّبيعي التي تفيد البشرة، فهو يحتوي مضادات الإلتهاب القادرة على التغلغل الى أعماق مسام الوجه لتطهيرها وتنظيفها جيداً. ولا يكتفي العسل بذلك فحسب، بل يعمل أيضاً على شدّ الجلد المترهل وتقشير البشرة الميتة. في المقابل، وبالرّغم من فوائده لا بدّ من الإمتناع عن تطبيقه على الوجه المليء بحبوب الشباب الملتهبة، في هذه الحالة يعتبر حامياً على الجلد ويمكن أن يهيّج الحبوب ليسبب في تكاثرها.

الخلطات التي تحتوي القرفة

تعتبر القرفة من المكونات الطّبيعية التي تشدّ بشرة الوجه وتمنع ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، كما أن فئة من النساء ينصحن باستخدامها كمقشر للبشرة الى جانب السكر. لكن في المقابل وبالرّغم من رواج هذا المكون إلا أنه أحياناً يتفاعل بطريقة سيئة مع البشرة الحساسة ويسبب لها الإحمرار والتورّم. لذلك، إن كنت من صاحبات البشرة الحساسة لا بدّ من تفادي اضافته الى خلطاتك.