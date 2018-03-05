فيصل بن عبدالرحمن يشكر حسام الصالح لتبرعه بـ300 ألف ريال لصالح ” أعمال “

سعيد العجل(صدى):

أعرب صاحب السمو الملكي الأمير/ فيصل بن عبد الرحمن بن عبد العزيز ـ رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية وتمويل الأسر المنتجة بمنطقة الرياض (أعمال) عن شكره وتقديره للأستاذ/ حسام الصالح ، لتبرعه بمبلغ 300.000 ريال لصالح جمعية (أعمال)

وقال سموه: تلقينا ببالغ الشكر والتقدير، تبرعكم الكريم لصالح جمعية (أعمال)، والذي يأتي انطلاقا من حبكم للعمل الخيري ، واستشعاركم بالمسؤولية الاجتماعية، ويترجم ما تتمتعون به من حس وطني لدعم الإنتاج المحلي .

مشيرا إلى أن جمعية أعمال، تسعى لتحقيق تطلعات الحكومة الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ من خلال تجسيد رؤية المملكة 2030 التي دعت إلى الانتقال بالمستفيدين من الجمعيات الخيرية من الرعوية إلى التنموية المنتجة. وذلك من خلال تحقيق التنمية المستدامة للأسر المنتجة، وتمكينها وإتاحة الفرصة لها لعرض وتسويق منتجاتها، عبر منافذ بيع دائمة ومؤقتة. وكذلك افتتاح معارض تسويقية .

إضافة إلى إكساب الأسر المعارف والمهارات اللازمة، وإقامة الدورات التدريبية والتطويرية لها لتأهيلها وإلحاقها بسوق العمل.