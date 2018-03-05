الرشيدي: تطويع بيئة مركزنا لتصبح آمنة للأطفال من ذوي الإعاقة

سعيد العجل(صدى):

شارك مركز الأمير نايف للعلاج الطبيعي في الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني 2018 المقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وأفتتحه صباح الأربعاء الماضي صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمقر شركة معارض الظهران الدولية (اكسبو) خلال الفترة من 10 جمادى الاخرة الى 17 جمادى الآخرة 1438 هـ الموافق للفترة من 26 فبراير حتى 5 مارس 2017م ، تحت شعار ( المؤسسات التعليمية وثقافة السلامة )

وقد شهدت مشاركة مركز الأمير نايف للعلاج الطبيعي في معرض الدفاع المدني إقبالاً واسعاً من قبل زوار المعرض ، حيث بلغ عدد زوار جناح المركز مايزيد على 5000 زائر من طلاب المدارس والأفراد والعائلات.

من جانبها أوضحت نوف الرشيدي الرئيس التنفيذي للمركز قائلة: تأتي مشاركتنا في مثل هذه المناسبات ضمن اهتمامات وحرص مركز الأمير نايف على التواجد في مثل هذه المحافل للإسهام في التوعية بالسلامة، حيث نشارك بركن خاص في المعرض التوعوي يعرّف باحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة باختلاف إعاقاتهم، وكذلك حرصنا من خلال مشاركتنا على التعريف بمركزنا الذي تم تطويع بيئته لتصبح بيئة آمنة للأطفال من ذوي الإعاقة مراعين كل سبل السلامة ووسائل الآمان والتي تتناسب مع حالات مستفيدينا، وأضافت الرشيدي: يعمل مركز الأمير نايف على تقديم حلول وخدمات ذات تقنية علاجية متقدمة ومبتكرة لتأهيل الأطفال على النقيض من مفهوم التأهيل التقليدي وأساليبه التي قد تكون مملة غير غافلين عن التركيز على المفهوم العالمي الجديد في التأهيل المجتمعي ليصبح المركز جزءاً متناغماً مع أسلوب حياة الطفل.

الجدير بالذكر أن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني هذا العام شهدت مشاركة عدد من الجهات التي تمثل القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والشركات والمؤسسات المتخصّصة في مجال السلامة، إلى جانب الجهات التطوعية، ويهدف الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني، إلى زيادة ثقافة السلامة ورفع الوعي الوقائي، ونشر مفاهيم السلامة العامة بين شرائح المجتمع كافة.