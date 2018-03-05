مجهولان يرشان مدير شركة للطاقة البديلة بسائل حمضي

برلين(صدى):

أقدم مجهولان على رش مدير مالي في شركة ألمانية للطاقات البديلة بـ ” سائل حمضي ” ، والتي مقرها مدينة إيسن في غرب البلاد.

وقالت شرطة مدينة دوسلدورف في تصريحات إعلامية ، أن برنارد غونتر، البالغ من العمر 52 عامًا، نُقل إلى مشفى خاص لتلقي العلاج. وأردف المتحدث باسم الشرطة بأنه لا معلومات حتى الآن عن الدوافع.

وقد وقعت الجريمة في شارع بالقرب من منزل غونتر ، وسارع المدير الضحية إلى بيته حيث اتصل بالإسعاف لنجدته. وحسب ما رشح من معلومات فقد كان الموت يتهدده، غير أن حالته مستقرة الآن. أدى الهجوم إلى تهيجات في الجلد وجروح خطيرة.