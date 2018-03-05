اتفاقية مصرية بريطانية بمشاركة السعودية لإنشاء مركز لفحص قلوب الرياضيين

سعيد العجل(صدى):

نجح فريق مصري بريطاني طبي بمشاركة سعودية في توقيع اتفاقية إنشاء مركز طب رياضي لفحص قلب الرياضيين بمستشفى وادي النيل بالقاهرة بالتعاون مع جامعة ليفربول، حيث تم اختيار الدكتور مبارك المطوع استشاري الطب الرياضي و التأهيل كخبير من السعودية ضمن هذا الفريق.

وقال مدير عام مستشفى وادي النيل بالقاهرة أستاذ أمراض القلب الدكتور حازم خميس أن توقيع الاتفاقية لإنشاء المركز سوف يكون من أهم المراكز في مصر و الشرق الأوسط، لفحص كل الرياضيين المشاركين في المسابقات المختلفة و الوطنية والعالمية للتأكد من كفاءة القلب لهذه المهمة، مشيراً إلى أن المركز يضم نخبة من المختصين من ليفربول مختصون عن طب القلب في ليفربول وأطباء قلب من مصر لهم علاقة وثيقة بالطب الرياضي و علي رأسهم الدكتور احمد أشرف استشاري القلب و المدير التنفيذي للمركز و المعتمد من الاتحاد الدولي (فيفا) كطبيب متخصص في أمراض القلب الرياضي .

وحول اختيار الدكتور مبارك المطوع من السعودية، قال الدكتور حازم أنه يشرفنا أيضا تواجد الدكتور مبارك المطوع خبير الإصابات الرياضية السعودي، حيث كان مشاركاَ معنا في الاتفاقية وأيضا في كل الإجراءات التي سوف نتخذها، وسوف يكون متواجداً في حفل الافتتاح وفي الدورات التدريبية التي سوف يتم تنفيذها لأطباء الفرق والقلب المصريين والسعوديين و التي ستتم بمعرفة فريق عمل إنجليزي و هو نفس الفريق المسئول عن الطب الرياضي و القلب بفريق ليفربول الانجليزي بقيادة الدكتور جون سومارو، لتأهيلهم التأهيل العلمي العالمي لكيفية عمل مسح طبي للرياضيين في مختلف الالعاب من حيث القلب قبل ممارستهم للرياضية خاصة في المسابقات المهمة.

الجدير بالذكر بانه سيتم دعوة عدد من الفرق و المنتخبات العربية لعمل فحص القلب الشامل و علي رأسهم المنتخب المصري و السعودي و المغربي قبيل مشاركتهم في كأس العالم لكرة القدم في روسيا٢٠١8.