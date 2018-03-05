فريق الرعاية المنزليه بمستشفى الفيصل يزور المرضى في منازلهم

سعيد العجل(صدى):

قام فريق برنامج الرعاية الطبية المنزلية بمستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض بزيارة المرضى المستفيدين من خدماته بمناسبة اليوم العالمي للخدمة الاجتماعيه، وتوزيع الهدايا عليهم أثناء زيارتهم الدورية؛ لمتابعتهم و صرف الدواء الخاص بهم.

وقال الأخصائي عبدالرحمن الجارالله رئيس قسم الطب المنزلي بالإنابة أن المستشفى يبذل جهودًا كبيرة في سبيل تقديم خدمات متميزة للمرضى المستفيدين من خدماته في المنطقة ، وتُعد نقلة نوعية في خدماته من خلال الوصول للمريض في منزله وتقديم خدمات تضاهي تلك التي تقدم للمرضى المنومين من خلال فريق علاجي متكامل، حيث تُعتبر الخدمة من البرامج المهمة في نجاح الخطط العلاجية للمرضى ، والذين تكون حالاتهم في الغالب مزمنة ومستمرة، وتحتاج للمتابعة الدائمة؛ بهدف استمرار تحسن حالتهم الصحية وعدم انتكاستها.

وذكر أن البرنامج يتطلع بتقديم الرعاية الطبية والتمريضية والخدمة الاجتماعية وإسعاف وطوارئ والتغذية وعلاج طبيعي وتثقيف صحي للمرضى في منازلهم عبر فرق متخصصة في المجال ، ونخدم المرضى المستقرين والذين تم إقرار خروجهم من المستشفى، حيث يقوم الفريق بمتابعتهم بشكل مستمر؛ للحفاظ على استقرارهم.

وأشار الفريق الطبي إلى أن برنامج الرعاية الطبية المنزلي حقّق نتائج إيجابية كبيرة، ومنها نجاحه في تغيير العديد من المفاهيم المغلوطة لدى بعض الأسر عن المرض والعلاج منه وحل المشاكل التي تواجه المرضى نتيجة هذه المفاهيم، والتي كانت تمثّل عائقًا في تجاوبهم مع العلاج المقدم وصعوبة تحسُّن الحالة لديهم.