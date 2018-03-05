بالفيديو.. معارك الزحف في محور حرض بمحافظة حجة

فهمي محمد(صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل المختلفة، مقطع فيديو يظهر جانب من معارك الزحف في محور حرض من قبل ابطال الجيش الوطني والقوات المشتركة السعودية والسودانية في حرض بمحافظة حجة.

وتمكن ابطال الجيش الوطني والقوات المشتركة للتحالف العربي من تحرير مواقع استراتيجية في عملية عسكرية في جبهة ميدي بمحافظة حجة شمال غرب اليمن .

ويذكر أن قوات الجيش الوطني والقوات المشتركة للتحالف العربي طهرت مزارع النسيم ومزارع ” إل ” البالغ مساحتها 7 كيلو متر مربع وتبعد عن مدينة حرض 10 كم وعن ميدي 13 كم وتقع شمال شرق مدينة ميدي وغرب مدينة حرض .