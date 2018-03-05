بالفيديو.. معارك الزحف في محور حرض بمحافظة حجة
انتشر عبر مواقع التواصل المختلفة، مقطع فيديو يظهر جانب من معارك الزحف في محور حرض من قبل ابطال الجيش الوطني والقوات المشتركة السعودية والسودانية في حرض بمحافظة حجة.
وتمكن ابطال الجيش الوطني والقوات المشتركة للتحالف العربي من تحرير مواقع استراتيجية في عملية عسكرية في جبهة ميدي بمحافظة حجة شمال غرب اليمن .
ويذكر أن قوات الجيش الوطني والقوات المشتركة للتحالف العربي طهرت مزارع النسيم ومزارع ” إل ” البالغ مساحتها 7 كيلو متر مربع وتبعد عن مدينة حرض 10 كم وعن ميدي 13 كم وتقع شمال شرق مدينة ميدي وغرب مدينة حرض .
#حجة_حرض
جانب من معارك الزحف في محور حرض من قبل ابطال الجيش الوطني والقوات المشتركة السعودية والسودانية في #حرض بمحافظة #حجة pic.twitter.com/EUwoIDuV3b
— 🇸🇦مطنوخ_مأرب🇾🇪 (@20Marib) ٥ مارس، ٢٠١٨
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