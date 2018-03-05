6 مميزات في منتجع الفرسان الذي افتتحه ولي العهد والسيسي بالإسماعيلية

نايف السالم(صدى):

افتتح سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وفخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم، فندق ومنتجع الفرسان التابع للقوات المسلحة في محافظة الإسماعيلية.

ويعتبر منتجع الفرسان أحدث المشروعات القومية المقامة على أرض الإسماعيلية، حيث يعد المنتجع مشروعًا سياحيًا متكاملاً، وبه ملحق تجاري وتسويقي.

ويتميز المنتجع بأنه قريب من مقر استراحة جزيرة الفرسان الرئاسية، ويطل على قناتي السويس الحالية والجديدة وبه مراس سياحية عالمية.

ويوجد في المنتجع فندق 5 نجوم و307 وحدات فندقية بمساحة 38 فدانًا بمدينة الإسماعيلية غرب قناة السويس، كما يضم ناديًا اجتماعيًا ثقافيًا رياضيًا على مساحة 40 فدانًا.