3 أكلات تجنبك الشعر الأبيض

متابعات(صدى):

مشكلة الشعر الأبيض لا يقتصر حلها على اللجوء إلى الصبغات، بل يمكن تجنب حدوث المشكلة منذ البداية، عن طريق تناول بعض الأكلات الصحية ومنها:

– الخضروات الخضراء:

من أهم الأكلات التي تحارب الشيب، هي الخضروات ذات اللون الأخضر مثل: السبانخ؛ وذلك لأن هذه النوعية من الخضروات تحتوي على نسبة عالية من فيتامين B12، و B9.

– الشوكولا:

الشوكولا ليست كما يظن البعض، تحتوي على مواد ضارة تسبب السمنة فقط، إذ أن الإفراط في تناول الشوكولا فقط هو المضر، لكنها تحتوي على كمية كبيرة من النحاس، التي تحفز عملية إنتاج الميلانين، المسؤولة عن إنتاج لون الشعر والبشرة.

– السالمون:

سمك السالمون له فوائد لا تحصى، وتقريبا يأتي ذكره في كل الموضوعات المتعلقة بالأكلات الصحية، ومن بينها تجنب شيب الشعر، وذلك لأنه غني بمادة السيلينيوم، التي تعمل على إبقاء لون الشعر كما هو.