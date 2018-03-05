وزير الداخلية يزور المتحف المركزي للجيش الجزائري

الجزائر(صدى):

توجه وزير الداخلية ، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ، اليوم الإثنين ، لزيارة المتحف المركزي للجيش الجزائري .

وحرص سموه على التجول مع وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الاجتماعية نور الدين بدوي ، في أركان المتحف الذي تضمن تاريخ الجزائر من العصور الحجرية وحتى العصر الحالي .

وزار سمو وزير الداخلية ، الجناخ المخصص لعرض مسيرة العلاقات التاريخية بين السعودية والجزائر ، ومن ثم استمع سموه لشرح مفصل عن أركان المتحف ، لافتًا إلى إعجابه الشديد بالمحتويات والآثار التي يحتفظ بها .

واتجه سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ، لزيارة المعلم التاريخي لشهداء الجزائر ميدان ” رياض الفتح ” ، حيث استمع لشرح عن المعلم وأهميته التاريخية للشعب الجزائري .