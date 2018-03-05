التعليم تدرج كتاب ” حياة في الإدارة ” لغازي القصيبي لطلاب الثانوي

علي القحطاني (صدى):

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الإثنين، إدراج كتاب ” حياة في الإدارة ” للدكتور غازي القصيبي ضمن مادة المهارات الإدارية لطلاب التعليم الثانوي ” نظام المقررات “، بدءاً من العام المقبل.

ويهدف القرار إلى إطلاع الطلاب على أحد أهم الكتب التي تتناول ” علم الإدارة ” ، من خلال الحياة الواقعية للدكتور غازي القصيبي – رحمه الله –، الذي كان حريصاً في سيرته المهنية على تجسيد الانتماء لوطنه المملكة، إضافة إلى أن كتابه ” حياة في الإدارة ” رائداً في مجاله وماتعاً في أسلوبه .

وأصدرت وزارة التعليم دليلاً شاملاً للمعلم يمكنه من التعليم الذاتي للطلاب لتدريبهم على صناعة المعارف بدلاً من استهلاكها، وتحفيزهم للاستفادة من الكتاب والاستعانة به لإنتاج مشاريع تعليمية رائدة.

ويهدف الدليل إلى تيسير إدارة الجلسات التعليمية التي تعني بإتاحة الفرصة للطلاب للتعلم الذاتي وفق أسلوب ” التعلم القائم على المشروعات ” ، واحتوت صفحاته على مجموعة من العناصر التي تمكن المعلم من دوره للمجموعات، وتشمل تعريف بالسيرة الذاتية للمعلم، وتوضيح لمواصفات الطالب الذي نريد، والارشادات التذكيرية للمعلم في إدارة العملية التعليمية بأسلوب ” التعلم القائم على المشروعات ” .