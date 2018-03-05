التشكيل الرسمي للأهلي في لقاء الغرافة القطري

نواف السالم(صدى):

حددت إدارة النادي الأهلي ، التشكيل النهائي للاعبين المشاركين ضمن القائمة الأساسية والاحتياطية ، خلال مواجهة مساء اليوم الإثنين ، من الجولة الثالثة لبطولة دوري أبطال آسيا ، أمام نادي الغرافة القطري .

ويشارك في القائمة الأساسية من صفوف الراقي ، حارس المرمى ياسر المسيليم ، واللاعبين منصور الحربي ، وعقيل بلغيث ، ومارك ميليجان ، وسعيد المولد ، وكلاوديمير ، تيسير الجاسم ، ومؤمن زكريا ، ومهند عسيري ، ووليد باخشوين ، وسلمان المؤشر .

وينضم لمقاعد البدلاء ، حارس المرمى محمد العويس ، واللاعبين معتز هوساوي ، وأمير كردي ، وفيتفاتزيديس ، وعبدالفتاح عسيري ، وصالح العمري ، وحسين المقهوي .