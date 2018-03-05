خبير سياحي: زيارة الأمير محمد فاتحة أمل للسياحة المصرية

القاهرة(صدى):

قال الخبير السياحي المصري محمد عبد الجليل ان زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لمصر هي فاتحة الأمل وبشرة خير للسياحة المصرية.

واشار عبد الجليل ان نسبة الزيادة في عدد السائحين السعوديين والخليجيين الى مصر في عام ٢٠١٧ زادت بنسبة ١١٠٪؜ ووصلت الى ٦٥٠ الف سائح سعودي لأول مرة في تاريخ السياحة المصرية حيث سجل عام ٢٠١٠ اكثر الأعوام زيارة لمصر من قبل السعوديين ووصلوا الى ٥٢٠ الف سائح.

وأضاف الخبير المصري أنه من المتوقع أن تتخطى إعداد السياح العرب الوافدين مليونين ونصف في عام ٢٠١٨ خاصة من المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات ولبنان والعراق.