” البيئة ” : لا إصابات جديدة بإنفلونزا الطيور خلال الـ 24 ساعة الماضية

سعيد العجل(صدى):

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الـ 24 ساعة الماضية خلت من تسجيل إي إصابة في المملكة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8.

وأوضحت الوزارة في إيجازها اليومي أن عدد العينات التي جُمعت من جميع مناطق المملكة منذ بداية انتشار الفيروس بلغ 9907 عينة، فيما جاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 149 حالة، في حين جرى التخلص من 3372 طيراً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى تلقيها 5 بلاغات خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الاستفسارات 14 استفساراً، مؤكدةً أن حملاتها التوعوية والاستقصائية مستمرة في مناطق المملكة كافة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.