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بالصور.. أم تحتفل بعيد ميلاد طفلها على طريقة ” الزومبي “

بالصور.. أم تحتفل بعيد ميلاد طفلها على طريقة ” الزومبي “
واشنطن(صدى):

أثارت أم أمريكية تُدعى ” لويز ” ، ضجة واسعة وتعرضت للعديد من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بعد احتفالها بعيد ميلاد طفلها على طريقة الزومبي.

حيث قامت بتلطيخ ملابس الطفل ووجهه باللون الأحمر كالدماء وظهر يتناول كعكة على شكل مخ إنسان مما زاد المشهد دموية لكن ” ايمي لويز ” ، من بريسبان وهى والدة الطفل كان لها رأى آخر.

وفي تعليقها على الصور التي نشرتها كشفت ” لويز ” عن السبب وراء تصوير طفلها بهذا الشكل حيث تظن أنه عائد من الموت لتوقف قلبه 13 دقيقة بعد ولادته قبل أن يعود للحياة مرة أخرى في عيد الهالوين.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 43455 ] نشر منذ 42 دقيقة

لاغرابه من اهل الإرهاب ،،

,, فماحصل ماهو إلا تدريب على الإرهاب والإجرام ,,

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