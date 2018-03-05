بالصور.. أم تحتفل بعيد ميلاد طفلها على طريقة ” الزومبي “

واشنطن(صدى):

أثارت أم أمريكية تُدعى ” لويز ” ، ضجة واسعة وتعرضت للعديد من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بعد احتفالها بعيد ميلاد طفلها على طريقة الزومبي.

حيث قامت بتلطيخ ملابس الطفل ووجهه باللون الأحمر كالدماء وظهر يتناول كعكة على شكل مخ إنسان مما زاد المشهد دموية لكن ” ايمي لويز ” ، من بريسبان وهى والدة الطفل كان لها رأى آخر.

وفي تعليقها على الصور التي نشرتها كشفت ” لويز ” عن السبب وراء تصوير طفلها بهذا الشكل حيث تظن أنه عائد من الموت لتوقف قلبه 13 دقيقة بعد ولادته قبل أن يعود للحياة مرة أخرى في عيد الهالوين.