انتخاب العمار رئيسًا لغرفة الشرقية والرزيزاء والبوعلي نائبين

عادل الحربي(صدى):

عقد مجلس إدارة غرفة الشرقية الجديد ” الدورة الثامنة عشرة ” اليوم، اجتماعه الأول بمقر الغرفة بالدمام حيث تم انتخاب عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي رئيسًا وكل من بدر سليمان الرزيزاء وحمد محمد البوعلي نائبين للرئيس وناصر عبدالعزيز الأنصاري ممثلاً للغرفة لدى مجلس الغرف السعودية.

وأكد عبدالحكيم العمار، إنه ومجلس الإدارة الجديد عازّمون على استكمال مسيرة المشاركة في التنمية الاقتصادية المستدامة بالمنطقة وأن تستمر غرفة الشرقية على عهدّها كونها النموذج الذي يُحتذى به في تقديم خدمات متميزة ومبتكرة تُلبي تطلعات رجال وسيدات أعمال المنطقة الشرقية، وما يُحقق بدوره مشاركة واسعة لقطاع الأعمال في بنية الاقتصاد الوطني.

وشدد على التزام مجلس الإدارة الجديد بالعمل على استمرار تقدّم الغرفة وتميّزها على جميع الأصعدة، والعمل مع أفراد الجهاز التنفيذي بالغرفة لاستكمال مسيرة السابقين في خدمة الاقتصاد الوطني، وتحقيق تطلعات المشتركين من رجال وسيدات الأعمال.