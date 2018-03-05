القحطاني: ما بثته الجزيرة عن المملكة مجرد أكاذيب

طلال الضوي(صدى):

قال مستشار الديوان الملكي، سعود القحطاني إن ما بثته قناة الجزيرة حول الدور السعودي في الانقلاب المزعوم على أمير قطر هو مجرد أكاذيب.

وأضاف المستشار القحطاني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : لم يتيسر لي حتى الآن إلا مشاهدة بعض اللقطات من برنامج قناة الجزيرة عن دور المملكة في الانقلاب المزعوم، وكل ما شاهدته حتى الآن مجرد أكاذيب، ولي معها وقفات بعد انتهائي من أعمالي المهمة.

وكانت صحيفة تركية قد نشرت تقريرًا زعمت فيه أن الإمارات والمملكة قد خططتا لانقلاب على تميم بعد قطع العلاقات العربية مع قطر بسبب دعمها للإرهاب.