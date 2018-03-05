بالفيديو.. فنانة عربية تبهر لجنة تحكيم برنامج ” ذا فويس ” الفرنسي
أبهرت الشابة الجزائرية ياسمين عماري ، بصوتها وأدائها لجنة تحكيم برنامج ” ذا فويس ” بنسخته الفرنسية.
حيث أدّت ياسمين أغنية للفنانة التونسية أمينة العنابي، واختارت بين أعضاء لجنة التحكيم ” فلوران بانيي ” ، أول الحكام الذي لف كرسيه لصوتها.
وتجدر الإشارة الى أن ياسمين فنانة مشهورة في الجزائر وشاركت سابقاً في مسلسل ” السلطان عاشور ” الذي قدّمت فيه دور ” السلطانة رزان ” .
وتغني ياسمين بعدة لغات هي الفرنسية والإنجليزية والإسبانية، وفي رصيدها 4 ألبومات وحوالى 100 أغنية.
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