بالفيديو.. فنانة عربية تبهر لجنة تحكيم برنامج ” ذا فويس ” الفرنسي

أماني الغامدي(صدى):

أبهرت الشابة الجزائرية ​ياسمين عماري​ ، بصوتها وأدائها لجنة تحكيم برنامج ” ​ذا فويس ​” بنسخته الفرنسية.

حيث أدّت ياسمين أغنية للفنانة التونسية أمينة العنابي، واختارت بين أعضاء لجنة التحكيم ” فلوران بانيي ” ، أول الحكام الذي لف كرسيه لصوتها.

وتجدر الإشارة الى أن ياسمين فنانة مشهورة في الجزائر وشاركت سابقاً في مسلسل ” السلطان عاشور ” الذي قدّمت فيه دور ” السلطانة رزان ” .

وتغني ياسمين بعدة لغات هي الفرنسية والإنجليزية والإسبانية، وفي رصيدها 4 ألبومات وحوالى 100 أغنية.