غرفة فض المنازعات تصدر 3 قرارات

طلال الغامدي(صدى):

أصدرت غرفة فض المنازعات باتحاد كرة القدم ، 3 قرارات ، مساء اليوم الإثنين ، حيث ألزمت نادي الشباب بدفع مبلغ 11.666 دولار و10 آلاف ريال للمدعي ناجح الصغير ، بالإضافة إلى دفع رسوم وإجراءات التقاضي البالغ 2.437 ريالًا ، وذلك خلال 30 يومًا تبدأ من نهاية المدة النظامية للاستئناف ، أو بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية في حال الاستئناف .

وقررت غرفة فض المنازعات ، إلزام نادي الوحدة ، بدفع مبلغ 471.000 و5000 ريال ، للمدعي جهاد خيرو الباعور ، بالإضافة إلى دفع رسوم التقاضي التي تبلغ 23.800 ريال ، وذلك خلال 30 يومًا ، تبدأ مع نهاية المدة النظامية للاستئناف ، أو بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية في حال الاستئناف .

وألزمت إدارة الغرفة ، نادي الوحدة بدفع مبلغ 130 ألف ريال ، للمدعي عبدالعزيز الطارقي ، ودفع رسوم إجراءات التقاضي البالغة 6.500 ريال ، وذلك خلال 30 يومًا تبدأ من نهاية المدة النظامية للاستئناف ، أو بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية في حال الاستئناف .