وظائف خالية بشركة ” جنرال إلكتريك ” في عدة مدن

أعلنت شركة جنرال إلكتريك عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف خالية في عدة مدن، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

Field Operator – Coiled Tubing

Field Specialist General – Coiled Tubing

Technical Specialist – Coiled Tubing

Field Operator – Cementing

Field Engineer General – Wireline

Maintenance Engineer General – Wireline

Senior Counsel – Labor & Employment

Government Affairs & Policy Specialist, KSA And Bahrain

Services Specialist 1 – On Site Services

Lead Services Specialist 1 – Digital Project Management

Customer Operations Manager

Machinist A

CNC Machinist Class A (PMT)

Services Specialist 2 – Warehouse And Logistics Ops

On Site Services Specialist

Account Service Sales Specialist

ويمكن التقديم من قِبل الراغبين في العمل، مع إمكانية الإطلاع على الشروط والتفاصيل، من خلال الرابط التالي: هنا .