وظائف شاغرة بشركة أمنية في الرياض
أعلنت شركة أمنية كائنة بمدينة الرياض، عن حاجتها لموظفين شبكات ونظم معلومات، طبقًا للشروط التالية:
– الوظائف للسعوديين فقط.
– المؤهل المطلوب: بكالوريوس تخصص شبكات ونظم معلومات.
– الأ يكون المتقدم مدرج في التأمينات الإجتماعية.
وذكرت الشركة، المزايا المتوفرة بتلك الوظائف، كما يلي:
– يتم تحديد الراتب بعد المقابلة
– الدوام: 8 ساعات يوميا و5 ايام بالأسبوع.
– توفر الشركة تامين طبي للموظف وزوجته وابنائه.
– تقوم الشركة بتسجيل الموظف بالتأمينات الاجتماعية.
ويمكن التقديم من الراغبين في العمل مع الشركة، من خلال إرسال السير الذاتية مع الخبرات ” إن وجدت ” على البريد الإلكتروني التالي:
[email protected]
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