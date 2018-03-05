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وظائف شاغرة بشركة أمنية في الرياض

وظائف شاغرة بشركة أمنية في الرياض
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة أمنية كائنة بمدينة الرياض، عن حاجتها لموظفين شبكات ونظم معلومات، طبقًا للشروط التالية:

– الوظائف للسعوديين فقط.
– المؤهل المطلوب: بكالوريوس تخصص شبكات ونظم معلومات.
– الأ يكون المتقدم مدرج في التأمينات الإجتماعية.

وذكرت الشركة، المزايا المتوفرة بتلك الوظائف، كما يلي:
– يتم تحديد الراتب بعد المقابلة
– الدوام: 8 ساعات يوميا و5 ايام بالأسبوع.
– توفر الشركة تامين طبي للموظف وزوجته وابنائه.
– تقوم الشركة بتسجيل الموظف بالتأمينات الاجتماعية.

ويمكن التقديم من الراغبين في العمل مع الشركة، من خلال إرسال السير الذاتية مع الخبرات ” إن وجدت ” على البريد الإلكتروني التالي:
[email protected]


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