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محافظ خميس مشيط ينقل تعازي القيادة إلى أسرة الشهيد الشهراني

محافظ خميس مشيط ينقل تعازي القيادة إلى أسرة الشهيد الشهراني
أبها(صدى):

نقل محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط اليوم، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير ، وسمو نائبه إلى أسرة الشهيد وكيل رقيب عبدالله بن سعيد بن محمد الشهراني الذي أستشهد في منطقة جازان على الحد الجنوبي .

وأدى جموع المصلين الصلاة على الشهيد في جامع تندحة يتقدمهم المحافظ ورئيس المركز ومدير الشرطة وجموع غفيرة من أقارب الشهيد وزملائه في العمل .

وقال ابن مشيط لأسرة الشهيد، أنقل لكم تعازي القيادة في شهيد الوطن الذي استشهد وهو يدافع عن حدود مهبط الوحي ويدحر العدو هالصلاة و وزملائه في ميادين الشرف والكرامة .

وعبر والد الشهيد عن اعتزازه بشهادة ابنه دفاعاً عن الدين والوطن، مثمناً اهتمام القيادة الرشيدة – أيدها الله – بأبناء هذا الوطن المعطاء.

 


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