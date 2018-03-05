بالفيديو.. لقطات مخيفة لـ ” عفريت ” يطارد فتاة داخل منزلها
رصدت فتاة أمريكية ، عبر كاميرا مراقبة داخل منزلها ، شبح يسير معها داخل الغرفة .
وأظهرت اللقطات ظلا مخيفا يتحرك من اليمين إلى اليسار قبل أن يختفي ، ما أثار حالة من الرعب للمرأة .
يٌشار إلى أن الفيديو تم نشره العام الماضي ، فيما قامت عدة صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإعادة تحميلها لتحذير المواطنين من وجود عفاريت من العالم الخفي تعيش معهم .
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7590 ] نشر منذ 2 ساعتين
بسم الله علينا☺😁
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43455 ] نشر منذ 40 دقيقة
كثروا منها ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 8554 ] نشر منذ 34 دقيقة
لقطات مخيفه .؟. ويــن هــي فـــيه .🙄🤔🙄.
M-512[ عدد التعليقات: 296 ] نشر منذ 20 دقيقة
هذا لأنها كافرة ولاتعرف شئ اسمه القرآن الكريم ولاهي مسلمة الا اكييد بعيش معها ابليس السافل بعينه لتذهب روحه للجحيم
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 25707 ] نشر منذ 13 دقيقة
هههههههههههههههههه كذاب