بالفيديو.. لقطات مخيفة لـ ” عفريت ” يطارد فتاة داخل منزلها

واشنطن(صدى):

رصدت فتاة أمريكية ، عبر كاميرا مراقبة داخل منزلها ، شبح يسير معها داخل الغرفة .

وأظهرت اللقطات ظلا مخيفا يتحرك من اليمين إلى اليسار قبل أن يختفي ، ما أثار حالة من الرعب للمرأة .

يٌشار إلى أن الفيديو تم نشره العام الماضي ، فيما قامت عدة صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإعادة تحميلها لتحذير المواطنين من وجود عفاريت من العالم الخفي تعيش معهم .