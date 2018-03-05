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بالفيديو.. لقطات مخيفة لـ ” عفريت ” يطارد فتاة داخل منزلها

بالفيديو.. لقطات مخيفة لـ ” عفريت ” يطارد فتاة داخل منزلها
واشنطن(صدى):

رصدت فتاة أمريكية ، عبر كاميرا مراقبة داخل منزلها ، شبح يسير معها داخل الغرفة .

وأظهرت اللقطات ظلا مخيفا يتحرك من اليمين إلى اليسار قبل أن يختفي ، ما أثار حالة من الرعب للمرأة .

يٌشار إلى أن الفيديو تم نشره العام الماضي ، فيما قامت عدة صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإعادة تحميلها لتحذير المواطنين من وجود عفاريت من العالم الخفي تعيش معهم .


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 296 ] نشر منذ 20 دقيقة

هذا لأنها كافرة ولاتعرف شئ اسمه القرآن الكريم ولاهي مسلمة الا اكييد بعيش معها ابليس السافل بعينه لتذهب روحه للجحيم

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