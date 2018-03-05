سييرا يستغنى عن كهربا والعكايشي

ماجد محمد(صدى):

قالت مصادر إن مدرب الاتحاد لويس سييرا، يفكر في استبعاد 7 لاعبين عن صفوف فريقه.

وأوضحت المصادر إن إدارة النادي، تنتظر تقرير من سييرا، حول اللاعبين المقرر استبعادهم من الفريق الأول.

ومن المقرر أن يحمل التقرير رغبة المدرب في التجديد لعدد من اللاعبين والإبقاء عليهم أيضًا وفي مقدمتهم الحارس عساف القرني ولاعب المحور جمال باجندوح.

وأضافت المصادر أن هناك 7 لاعبين مهددين بالرحيل، من بينهم لاعب الوسط المصري محمود عبدالمنعم كهربا والمهاجم التونسي أحمد العكايشي، حيث سيكونان خارج حسابات المدرب التشيلي الموسم المقبل.\