نيابة أوديني: قتل لاعب فيورنتينا بشكل خاطىء احتمال وارد

ماجد محمد(صدى):

قالت نيابة أدويني، إن السبب وراء وفاة دافيدي أستوري قائد فريق فيورنتينا صاحب الـ 31 عام، أمس الأحد، في أحد فنادق إيطاليا، هو السكتة القلبية.

وأوضحت النيابة في بيان لها أن الأسباب، وراء وفاة لاعب فريق فيورنتينا، طبيعية ولا يوجد فيها أي شبهه، إلا أنه على جانب أخر من المحتمل أن يكون اللاعب توفى بسبب قتل خاطيء.

وتابع البيان: “من النادر أن يحدث شئ من هذا القبيل لرياضي محترف، دون أن يكون هناك إشارات مسبقة”، موضحًا أنه حتى الأن لم يتم تسجيل التحقيق ضد مجهولين.