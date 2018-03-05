لاعب الاتفاق المصري: أرحب بالتعاقد نهائيا مع الفريق

نواف السالم(صدى):

قال لاعب الاتفاق المصري، حسين السيد، المنضم حديثًا للفريق إنه يرغب في الاستمرار في دوري المحترفين.

وأضاف “السيد”، أنه يجتهد في كل المباريات والتدريبات، قائلًا: ” أنافس حاليًا مع فريقى على مقعد آسيوى فى الموسم المقبل”.

واستكمل:” سأنتظر حتى نهاية فترة الإعارة، وإن طلب الاتفاق التعاقد معى نهائيًا، ووافق الأهلى على هذا الأمر، سوف استمر وأرحب بهذا الأمر، سعيد جدًا بالتواجد فى السعودية، وأتمنى أن تستكمل المسيرة على خير فى الدورى السعودى”.