بالصور.. أغرب إطلالات الأوسكار لعام 2018

نورة الشهري(صدى):

شهد حفل الأوسكار هذا العام 2018 إطلالات جريئة ومفاجئة من بعض النجوم والمشاهير .

كان أول هذه الإطلالات من نصيب المتزلج آدم ريبون الذي ظهر على السجادة الحمراء ببدلة غير تقليدية، وانضم له المخرج والكاتب “جيمس إيفوري” بارتداء قميص عليه وجه بطل فيلمه “Call Me by Your Name”.

ومن اللحظات التي لا تنسى على السجادة الحمراء، ارتداء ريتا مورينو البالغة من العمر 86 عاما نفس الثوب الذي ارتدته عندما فازت بالأوسكار عام 1962.

أما تيفاني هاديش فقد أثارت الجدل مرتين، الأولى عندما ظهرت بثوب ارتدته في جنازة والدها، والثانية عندما ارتدت فستان من ألكسندر ماكوين للمرة الثالثة خلال تقديم الأوسكار.

أما النجم ارمي هامر فقد تسبب في ضجة كبيرة عندما ظهر على السجادة الحمراء مع زميله “تيموثي تشالامت” مرتديا بدلة حمراء.