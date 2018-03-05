ولي العهد يشارك في افتتاح أكبر عملية ترميم للأزهر في تاريخه.. غدا

حمود العنزي(صدى):

يشارك صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، غداً الثلاثاء، في افتتاح أعمال ترميم الجامع الأزهر، برفقة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وشيخ الأزهر الشريف الدكتور أحد الطيب.

وتعد أعمال الترميم هذه هي الأكبر في تاريخ الأزهر الشريف الذي تجاوز الـ1000 عام، حيث استغرقت أكثر من ثلاث سنوات، وقد تمت بمنحة من الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ” رحمه الله ” ، وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” .

وقد شملت عملية الترميم، تغيير وتحديث البنية التحتية للجامع الأزهر بشكل كامل، بما في ذلك الأرضيات والفرش وشبكات الإضاءة والمياه والصرف والإطفاء والتهوية والصوت، وفقا لأحدث المعايير العالمية، وبخامات تماثل المستخدمة فى الحرم المكي.

كما تميزت عملية الترميم الجديدة بمراعاة الطبيعة الأثرية للجامع، حيث تمت جميع الخطوات تحت الإشراف الكامل لوزارة الآثار، كما جرى توثيق جميع مراحل الترميم، بحيث أصبح هناك ملف شامل لكل حجر وركن وزاوية داخل المسجد، يتضمن وضعها قبل وخلال وبعد عملية الترميم.