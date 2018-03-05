وظائف خالية بشركة مطاعم رائدة في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة مطاعم رائدة، بالعاصمة الرياض، عن توفر وظائف للرجال والنساء، وفقًا المسميات الوظيفية التالية:

– مدير مطعم:

– تشترط في المتقدمين خبرة تفوق سنتين بمجال إدارة المطاعم.

– الوظائف للجنسين.

– شيف مطبخ:

– تشترط خبرة سنة على الأقل.

– الوظائف للسعوديين من الجنسين.

– طباخين:

– تشترط خبرة سنة على الأقل.

– الوظائف للسعوديين من الجنسين.

– موظفات استقبال:

– لا يشترط الخبرة.

– تستفيد الموظفات من تدريب.

وأوضحت سلسلة المطاعم، الشروط المطلوبة لتلك الوظائف، كما يلي:

– الوظائف للسعوديين فقط.

– تستفيد الموظفات من تعيين فوري.

وذكرت إدارة المطاعم، المزايا المتوفرة بتلك الوظائف، والتي تتمثل في: توفر الشركة تأمين صحي ورواتب مغرية.

ذلك على أن يتم التقديم من المهتمين، من خلال بعث السيرة الذاتية وذكر المسمى الوظيفي، بعنوان الإيميل التالي: [email protected]