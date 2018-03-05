وظائف خالية بشركة مطاعم رائدة في الرياض
أعلنت شركة مطاعم رائدة، بالعاصمة الرياض، عن توفر وظائف للرجال والنساء، وفقًا المسميات الوظيفية التالية:
– مدير مطعم:
– تشترط في المتقدمين خبرة تفوق سنتين بمجال إدارة المطاعم.
– الوظائف للجنسين.
– شيف مطبخ:
– تشترط خبرة سنة على الأقل.
– الوظائف للسعوديين من الجنسين.
– طباخين:
– تشترط خبرة سنة على الأقل.
– الوظائف للسعوديين من الجنسين.
– موظفات استقبال:
– لا يشترط الخبرة.
– تستفيد الموظفات من تدريب.
وأوضحت سلسلة المطاعم، الشروط المطلوبة لتلك الوظائف، كما يلي:
– الوظائف للسعوديين فقط.
– تستفيد الموظفات من تعيين فوري.
وذكرت إدارة المطاعم، المزايا المتوفرة بتلك الوظائف، والتي تتمثل في: توفر الشركة تأمين صحي ورواتب مغرية.
ذلك على أن يتم التقديم من المهتمين، من خلال بعث السيرة الذاتية وذكر المسمى الوظيفي، بعنوان الإيميل التالي: [email protected]
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