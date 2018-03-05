الإنذار المبكر: استمرار سقوط الأمطار الرعدية على عسير

أبها(صدى):

حذر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة في منطقة عسير.

وأشار الإنذار المبكر، عبر موقع الأرصاد الإلكتروني، إلى أن موقع البلاغ المضة في عسير، واصفًا الحالة: ” استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية. ”

وأوضح أن بداية الحالة من: الساعة: 17:45 الاثنين الموافق 17-06-1439، ونهاية الحالة من الساعة: 20:45 الاثنين الموافق 17-06-1439.