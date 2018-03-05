مدرب ليفربول: بورتو صاحب كبرياء ونحترمه
كشف مدرب ليفربول يورغن كلوب، عن عدم نيته في إراحة لاعبيه؛ وذلك قبل مواجهة بورتو المقرر إقامتها غدًا في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.
وقال ” كلوب ” : “لا وقت للراحة.. فاز بورتو بجميع المباريات التي خاضها منذ مواجهتنا معه “.
وأكد على أن بورتو سيعود غدًا لينتقم، بعد هزيمته بخماسية في الذهاب، قائلًا: ” سيرد بورتو على الهزيمة هذا ما يريده، فريق برتغالي صاحب كبرياء ومعتز بنفسه وسيقاتل، يريد تعويض الهزيمة”.
وتابع: ” مخطئ من يعتقد أنهم سيأتون هنا تاركين أفضل لاعبين في بلادهم أو حيثما يريدون ولن يهتموا بالمباراة، هذا هو دوري الأبطال والعالم كله يشاهده، ما رأيكم في ذلك؟ “.
واستكمل: “لا أفكر ولا لثانية واحدة بإراحة أي لاعب، أعرف أننا سنواجه مانشستر يونايتد بعد ذلك لكن لا يمكننا تغيير الثوابت”.
اترك تعليقاً