مدرب ليفربول: بورتو صاحب كبرياء ونحترمه

نواف السالم(صدى):

كشف مدرب ليفربول يورغن كلوب، عن عدم نيته في إراحة لاعبيه؛ وذلك قبل مواجهة بورتو المقرر إقامتها غدًا في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال ” كلوب ” : “لا وقت للراحة.. فاز بورتو بجميع المباريات التي خاضها منذ مواجهتنا معه “.

وأكد على أن بورتو سيعود غدًا لينتقم، بعد هزيمته بخماسية في الذهاب، قائلًا: ” سيرد بورتو على الهزيمة هذا ما يريده، فريق برتغالي صاحب كبرياء ومعتز بنفسه وسيقاتل، يريد تعويض الهزيمة”.

وتابع: ” مخطئ من يعتقد أنهم سيأتون هنا تاركين أفضل لاعبين في بلادهم أو حيثما يريدون ولن يهتموا بالمباراة، هذا هو دوري الأبطال والعالم كله يشاهده، ما رأيكم في ذلك؟ “.

واستكمل: “لا أفكر ولا لثانية واحدة بإراحة أي لاعب، أعرف أننا سنواجه مانشستر يونايتد بعد ذلك لكن لا يمكننا تغيير الثوابت”.