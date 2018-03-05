وظائف إدارية شاغرة بـ ” سعود الطبية “

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مدينة الملك سعود الطبية، عن احتياجها لعدد من الموظفين؛ لشغل وظائف إدارية شاغرة للعمل بمقر المدينة بالرياض.

وجاءت مسميات الوظائف كالتالي:

– أخصائي قانوني – عدد 1 وظيفة – المؤهل: البكالوريوس في مجال القانون.

– أخصائي متابعة – عدد 3 وظائف – المؤهل بكالوريوس في المجال الإداري: إدارة أعمال – إدارة عامة.

ووضعت المدينة بعض المهارات، والتي تضمنت:

• الإلمام بكافة السياسات والإجراءات والأنظمة المتعلقة بمجال العمل

• الإلمام الجيد باللغة الانجليزية.

• التعامل مع أجهزة الحاسب الآلي المكتبية و المحمولة باحتراف ومهارات الاتصال الفعال وتوصيل المعلومات للمتخصصين ولغير المتخصصين.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي: هنا ، وذلك في موعد أقصاه 11 / 3 / 2018.