وظائف شاغرة بشركة للشحن الجوي والبحري في الرياض
أعلنت شركة للشحن الجوي والبحري بالعاصمة الرياض، عن توفر وظائف خالية، وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:
– مسؤول إداري
– مسؤول مبيعات شحن جوي وبحري.
وأوضحت الشركة الشروط الضرورية للالتحاق بتلك الوظائف، كما يلي:
– نفضل المتقدمين السعوديين.
– نفضل الحاصلين على شهادات خبرة.
– يشترط في المتقدم أن يكون حامل شهادة البكالوريوس تخصص إدارة عامة.
– إتقان العمل على الحاسب الآلي.
– إتقان اللغة الإنجليزية.
وذكرت الشركة، المزايا المتوفرة بهذه الوظائف، والتي تتمثل في:
– توفر الشركة رواتب مجزية.
– بالإضافة لبدل سكن ونقل.
– نسبة مبيعات.
ذلك على أن يتم التقديم، بإرسال السيرة الذاتية وشهادة البكالوريوس والسجل الاكاديمي والدورات التدريبية وشهادات الخبرة ” إن وجدت “على البريد الإلكتروني التالي:
[email protected]
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