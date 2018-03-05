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وظائف شاغرة بشركة للشحن الجوي والبحري في الرياض

وظائف شاغرة بشركة للشحن الجوي والبحري في الرياض
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة للشحن الجوي والبحري بالعاصمة الرياض، عن توفر وظائف خالية، وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:
– مسؤول إداري
– مسؤول مبيعات شحن جوي وبحري.

وأوضحت الشركة الشروط الضرورية للالتحاق بتلك الوظائف، كما يلي:
– نفضل المتقدمين السعوديين.
– نفضل الحاصلين على شهادات خبرة.
– يشترط في المتقدم أن يكون حامل شهادة البكالوريوس تخصص إدارة عامة.
– إتقان العمل على الحاسب الآلي.
– إتقان اللغة الإنجليزية.

وذكرت الشركة، المزايا المتوفرة بهذه الوظائف، والتي تتمثل في:
– توفر الشركة رواتب مجزية.
– بالإضافة لبدل سكن ونقل.
– نسبة مبيعات.

ذلك على أن يتم التقديم، بإرسال السيرة الذاتية وشهادة البكالوريوس والسجل الاكاديمي والدورات التدريبية وشهادات الخبرة ” إن وجدت “على البريد الإلكتروني التالي:
[email protected]


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