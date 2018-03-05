وظائف شاغرة بشركة للشحن الجوي والبحري في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة للشحن الجوي والبحري بالعاصمة الرياض، عن توفر وظائف خالية، وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– مسؤول إداري

– مسؤول مبيعات شحن جوي وبحري.

وأوضحت الشركة الشروط الضرورية للالتحاق بتلك الوظائف، كما يلي:

– نفضل المتقدمين السعوديين.

– نفضل الحاصلين على شهادات خبرة.

– يشترط في المتقدم أن يكون حامل شهادة البكالوريوس تخصص إدارة عامة.

– إتقان العمل على الحاسب الآلي.

– إتقان اللغة الإنجليزية.

وذكرت الشركة، المزايا المتوفرة بهذه الوظائف، والتي تتمثل في:

– توفر الشركة رواتب مجزية.

– بالإضافة لبدل سكن ونقل.

– نسبة مبيعات.

ذلك على أن يتم التقديم، بإرسال السيرة الذاتية وشهادة البكالوريوس والسجل الاكاديمي والدورات التدريبية وشهادات الخبرة ” إن وجدت “على البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]