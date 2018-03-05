بالفيديو.. اعتداء أسرة على عاملة مطعم بوحشية

بكين(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد اعتداء عدد من الزبائن بمطعم ” تيانكسياك ” في مدينة هنجيانج بالصين بالضرب على نادلة (48 عامًا) بسبب تأخر الطعام الذي طلبوه.

ويظهر الفيديو مجموعة من الغاضبين يقتربون من النادلة التي ترتدي زيًّا أحمر وسط المطعم، ثم يصفعونها واحدًا تلو الآخر ويسحبونها من شعرها.

كما تظهر امرأة وهي تنتقم من النادلة بكسر أطباق المطعم والأواني الفخارية على رأسها ، وتمكن عاملون في المكان من تهدئة الزبائن الغاضبين في نهاية الأمر، فيما ظهرت النادلة وهي ممددة على الأرض دون حركة.