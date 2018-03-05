وزير التعليم: بدء التسجيل ببرنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي

نايف السالم(صدى):

أعلن الدكتور أحمد العيسى، وزير التعليم، عن البرنامج الزمني لإطلاق الدفعة الثالثة عشرة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي (مسار وظيفتك وبعثتك)، حيث سيبدأ قبول الطلبات في العاشر من شهر شوال لهذا العام 1439هـ.

وتوجه وكيل الوزارة لشؤون البعثات المكلف الدكتور جاسر الحربش، بالشكر للوزير، نظيرموافقته، و دعمه لوكالة البعثات، ومشاريعها لتطوير برنامج الابتعاث، ليتواءم مع رؤية المملكة 2030.

فيما أشار الوزير، إلى أن الوكالة ستعلن الشروط، والمتطلبات، والتخصصات المتاحة على صفحة برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي هنا .

كما أوضح ” العيسى ” ، أن الوزارة ستطلق ضمن مبادرة تطوير الابتعاث الخارجي خلال هذا العام، مسارات أخرى اضافية يتاح فيها التقديم طوال العام ومنها ” مسار ابتعاث المتميزين لنخبة الجامعات ، مسار المنح الدولية ، مسار المؤسسات الاجتماعية ، والمسار الطبي ” .

كما قدم ” العيسى ” الشكر والتقدير، لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، على دعمهم لهذا البرنامج الطموح، الذي تأمل منه القيادة مدّ قطاعات التنمية في المملكة بالمواردالبشرية المؤهلة.