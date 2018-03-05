توتر بين عبد الله السعيد وإدارة الأهلي

طلال الغامدي(صدى):

يبدو أن العلاقات بين لاعب الأهلي المصري عبد الله السعيد والنادي بدأت في التوتر؛ عقب عدم التزام اللاعب بحضور التدريبات.

ووجه النادي التحذير إلى اللاعب بشأن تهاونه في التدريبات، في ظل اقتراب الفريق من مواجهات هامة في إطار دوري أبطال أفريقيا، حيث أن الأهلي يلتقي مونانا الغابوني، غداً الثلاثاء، في ذهاب دور الـ32 من البطولة.

وأشارت مصادر إلى تغير أداء صانع ألعاب الأهلي المصري عبد الله السعيد في تدريبات فريقه، خاصة بعد عودته من الإصابة التي أبعدته عن تدريبات ومباريات الفريق “الأحمر” مؤخراً”.

وكان السعيد اتخذ قرار بالرحيل عن الأهلي نهاية الموسم الجاري؛ لذلك يخشى الإلتحام والإصابة.