لاعب سان جيرمان: افتقدنا للخبرة أمام الملكي

نواف السالم(صدى):

قال داني ألفيس، لاعب باريس سان جيرمان، إن فريقه افتقد للخبرة، في مواجهة الريال بمبارة الذهاب في إطار دوري أبطال أوروبا .

وأوضح ” داني ” إنه لا يمكن التراخي أمام الريال، قائلًا: ” لا يمكن التراخي أمام منافس بهذا المستوى.. قدمنا 80 دقيقة رائعة لكننا افتقدنا للتركيز في الدقائق العشر الأخرى.. علينا تقديم 95 دقيقة رائعة إذا أردنا مواصلة المشوار في تلك البطولة “.

وتابع: ” نريد مناخاً رائعاً، لكن ذلك لن يكون كافياً إذا لم ندعمه بأدائنا في الملعب، رغم أن دعم الجماهير سيكون مهماً، الجماهير تعطينا القوة “.

واختتم حديثه: ” سنسعى للفوز من أجل الجماهير.. سيكونون خلفنا وعلينا أن نكون حاضرين، علينا أن نظهر أننا أقوياء للغاية على ملعبنا “.

ويلتقي الريال سان جيرمان، غدًا الثلاثاء، على ملعب حديقة الأمراء، في إطار إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.