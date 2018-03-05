كروس ومودريتش في قائمة الريال المغادرة للعاصمة الفرنسية

نواف السالم(صدى):

أعلن مدرب الريال الفرنسي زين الدين زيدان، اليوم الأثنين، عن ضمع لكل اللاعبين؛ للسفر إلى فرنسا استعدادًا لمواجهة باريس سان جيرمان في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة زيدان ضم كل من: لاعبي الوسط الألماني توني كروس، والكرواتي لوكا مودريتش لقائمة الفريق، بعد عودتهما من الإصابة.

ومن المقرر أن يستبعد زيدان عن 6 لاعبين من المسافرين معه إلى فرنسا، بعد إجراء تدريباته اليوم على ملعب الأمراء.

وفيما يلي قائمة الفريق المغادرة إلى فرنسا:

كيلور نافاس، كيكو كاسيا، لوكا زيدان، كارباخال، أشرف، فاران، راموس، باييخو، ناتشو، مارسيلو، تيو، كاسيميرو، يورنتي، كروس، مودريتش، كوفاسيتش، سيبايوس، أسينسيو، إيسكو، فاسكيز، بيل، كريستيانو، بنزيما، ومايورال.