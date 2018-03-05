شنايدر يتراجع عن اعتبار ” الدون ” أفضل لاعب في العالم

ماجد محمد(صدى):

قال النجم الهولندي ويسلي شنايدر، إنه يشعر بخيبة الأمل لعدم مشاركة بلاده في مونديال روسيا، لافتًا لأهمية تعويض ذلك في النسخة التالية.

وعن أفضل لاعب في العالم، قال ” شنايدر ” إن ميسي هو الأفضل، على الرغم من أنه أعلن سابقاً عن تفضيل كريستيانو رونالدو.

وأوضح أن نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، أفضل من البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائلًا: ” في السابق كنت أقول إن كريستيانو أفضل لأن ميسي يلعب في برشلونة الذي يعتمد في أسلوب لعبه على ميسي ، لكني الآن أريد أن أعترف بأن ميسي الأفضل عند مقارنته برونالدو “.

وعن دوري أبطال أوروبا قال: ” أرشح الريال لاجتياز عقبة باريس سان جيرمان الفرنسي، وبلوغ ربع النهائي فقد حقق الريال فوزاً مهماً 3-1 في مباراة الذهاب على إستاد سانتياغو برنابيو. ورغم صعوبة مواجهة الإياب في فرنسا، ريال مدريد فريق يملك خبرة كبيرة في دوري الأبطال، وأتوقع أن يلعب المباراة النهائية للمرة الثالثة على التوالي “.