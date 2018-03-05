إغلاق مطعم بالجبيل لمخالفته الاشتراطات ومصادرة 166 كيلو دجاج متعفن

نايف السالم(صدى):

صرَّح رئيس بلدية محافظة الجبيل، المهندس نايف بن فيصل الدويش، بأن البلدية أغلقت مؤخراً مطعم لأحد المجمعات السكنية في الجبيل.

وأضاف أن إغلاق المحل جاء على خلفية حدوث تسمم غذائي لعدد من تناولوا وجبات غذائية من هذا المطعم، حيث فحصت عينات من المطعم طبياً، وطبقت العقوبات والجزاءات.

وأشار إلى أنه تم إحالة كافة العاملين فيه للفحص الطبي من قبل الطب الوقائي، و التأكد من صلاحية الرخصة والشهادات الصحية ونظافة المطبخ بالكامل، إضافة إلى تسجيل جميع المخالفات.

ولفت إلى أنه تم سحب مسحات وعينات على جميع العاملين وعلى جميع أطباق الأكل والمياه وأواني الطعام المستخدمة في الإعداد والتجهيز، ومن ثم إرسالها للمختبر المركزي بالأمانة والتنسيق العاجل مع الأمانة لعمل فحص شامل لمكونات المطعم ، والتأكد من جميع اشتراطات البلدية ،وتم الإغلاق.

وأتلفت البلدية وصادرت 166 كيلو دجاج متعفن، بالإضافة إلى إتلاف الأواني المتهالكة، وعمل محضر تدني مستوى النظافة العامة في مكان إعداد وتجهيز الطعام، وسوء النقل والحفظ والتخزين للمواد المستخدمة في الإعداد ووجود خضروات تظهر عليها علامات التلف وجرى تطبيق الإجراءات النظامية على المطعم.