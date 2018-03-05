وزير الخارجية القبرصي يطير إلى اليونان للمباحثات بين البلدين

نيقوسيا(صدى):

قام وزير الخارجية القبرصي، نيكوس خريستودوليديس، اليوم الاثنين، بالتوجه إلى العاصمة اليونانية أثينا؛ تلبيةً لدعوة من نظيره اليونانى نيكوس كوتزياس، بهدف إجراء مباحثات مع رئيس الجمهورية اليونانية بروكوبيس بافلوبولوس ورئيس الوزراء اليونانى ألكسيس تسيبراس.

وقالت وزارة الخارجية القبرصية، فى بيان نقلته وكالة الأنباء القبرصية، أن خريستودوليديس سيعقد اجتماعًا منفصلًا مع نظيره اليونانى كوتزياس ثم يتبعه مشاورات بين وفدى وزارتى البلدين، ثم سيجلسان على مأدبة غداء عمل.

وأشارت إلى إن الرئيس اليونانى بروكوبيس بافلوبولوس سيستقبل وزير خارجية قبرص غدًا الثلاثاء، وسيجتمع بعد ذلك مع رئيس الوزراء اليونانى تسيبراس، ومن المقرر عودة خريستودوليديس إلى بلاده مساء غد الثلاثاء.