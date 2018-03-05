شركة في مجال الاتصالات تعلن عن وظائف شاغرة في الخبر والجبيل

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة في مجال الاتصالات، عن وجود وظائف شاغرة بمشروع لفترة محددة، وذلك في كل من الخبر والجبيل، لافتة إلى إنها تقدم راتب شهري يقدر 3000 ريال.

وأوضحت الشركة أن الوظائف للسعوديين فقط، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالحضور والانصراف فقط، ومدة العمل بالمشروع من شهر إلى 3 أشهر، وأن يكون المتقدم حسن التعامل مع الجمهور.

وأشارت الشركة إلى ضرورة الالتزام بأوقات الدوام، وأن يكون لدى المتقدم إسلوب جميل بالتحدث مع العملاء، وأن يكون من نفس المدينة (الخبر والجبيل)، مضيفة أن الدوام من الساعة 4 إلى 11.

ودعت الشركة المهتمين بالوظائف السابقة إرسال السيرة الذاتية على الواتس آب على الرقم الآتي: 0548282968 .