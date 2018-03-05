خبراء تغذية: هذه هي الكمية المناسبة لطفلك من السوائل

نورة الشهري(صدى):

يؤكد خبراء التغذية، أن الطفل يحتاج بشكل خاص للمزيد من السوائل، بدءًا من الشهر السابع من ولادته، لكننا بحاجة لمعرفة ما هي الكمية المناسبة التي يجب أن تقدمها الأم لطفلها خلال هذه الفترة ؟

وتتمثل الإجابة عن هذا التساؤل، أن الطفل يحتاج خلال عامه الأول إلى حوالي 600 ملليلتر يومياً من السوائل كقيمة مرجعية، ومن الأفضل أن تكون هذه السوائل عبارة عن الماء.

ومن جانبها، أوضحت خبيرة التغذية ناديا روفي، أنه إذا كان الطفل لا يرغب في شرب الكثير من السوائل فإن ذلك لا يدعو للقلق، نظراً لأن الأطفال يشربون دائماً بقدر ما يحتاجون، ولكن يمكن للآباء دعم أطفالهم عن طريق إعطاء الطفل كوبا من الماء مع كل وجبة ليتعلم أن الأكل والشرب يجتمعان معاً.